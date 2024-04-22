Оборина Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.05.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1854 ст.
https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/55031 д.Семина (возможно Селина, рядом с Трухинятами)
Рождение ребёнка
21.05.1872 ст.
Дочь: Оборина Феодосия Феодоровна
Отец ребёнка: Оборин Алексей Димитриевич
Пермь, Пермский, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/218424 Мещанка. Восприемники из д.Трухинята
Рождение ребёнка
14.03.1883 ст.
Отец ребёнка: Оборин Федор Петрович
Трухинята, Пермский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/186734 Восприемники: Федору сын Федор (Оборин Федор Федорович) и крестьянская девица Оборина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Оборин Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
!Оборина Александра из д.Семино вышла замуж за Оборина Федора из д.Трухинята
Смерть
Неизвестно