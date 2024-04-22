Оборина Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оборина Александра Алексеевна

Место рождения

Селина, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

02.05.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1854 ст.

Отец: Оборин Алексей Димитриевич

Мать: Оборина Екатерина Михайловна

Селина, Пермский уезд, Пермская губерния
https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/55031 д.Семина (возможно Селина, рядом с Трухинятами)
Рождение ребёнка
21.05.1872 ст.

Дочь: Оборина Феодосия Феодоровна

Отец ребёнка: Оборин Алексей Димитриевич

Пермь, Пермский, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/218424 Мещанка. Восприемники из д.Трухинята
Рождение ребёнка
14.03.1883 ст.

Сын: Оборин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Оборин Федор Петрович

Трухинята, Пермский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/186734 Восприемники: Федору сын Федор (Оборин Федор Федорович) и крестьянская девица Оборина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оборин Федор Федорович

Отец ребёнка: Оборин Федор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оборин Федор Петрович

!Оборина Александра из д.Семино вышла замуж за Оборина Федора из д.Трухинята
Смерть
Неизвестно
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