Плакунова (Горшкова) Ксения Парфентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: Горшков Парфентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1911
Сын: Плакунов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Плакунов Григорий Анисифорович
Рождение ребёнка
19.10.1913
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Плакунов Григорий Анисифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно