Плакунова (Горшкова) Ксения Парфентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плакунова (Горшкова) Ксения Парфентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: Горшков Парфентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1911

Сын: Плакунов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Плакунов Григорий Анисифорович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.10.1913

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Плакунов Григорий Анисифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плакунов Григорий Анисифорович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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