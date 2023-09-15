Горшков Порфирий Поликарпович
Место рождения
Дата рождения27.01.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1871 ст.
Крещение
30.01.1871 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Горшков Поликарп Иванович. Отец. Казак Яманского хутора Горшкова Ирина Кондратьевна. Мать Никишин Савостьян Васильевич. Восприемник. Казак Яманского хутора Портнова Феодосья Васильевна. Восприемница. ... Показать все
Смерть
Неизвестно