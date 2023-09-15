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Горшков Порфирий Поликарпович

Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

27.01.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1851 г.р.

Мать

До 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1871 ст.

Отец: Горшков Поликарп Иванович

Мать: Горшкова Ирина Кондратьевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
30.01.1871 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Горшков Поликарп Иванович. Отец. Казак Яманского хутора Горшкова Ирина Кондратьевна. Мать Никишин Савостьян Васильевич. Восприемник. Казак Яманского хутора Портнова Феодосья Васильевна. Восприемница. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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