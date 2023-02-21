Горшков Пётр Парфентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1890 и 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1892
Отец: Горшков Парфентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1913
Дочь: Матрёна Петровна
Мать ребёнка: Горшкова Варвара Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно