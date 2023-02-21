Горшков Пётр Парфентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Пётр Парфентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1890 и 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1874 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1897 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1892

Отец: Горшков Парфентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1913

Дочь: Матрёна Петровна

Мать ребёнка: Горшкова Варвара Яковлевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Варвара Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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