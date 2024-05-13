Трошкова (Холмогорова) Евфросинья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Холмогоров Михаил Никифорович
Мать: не указана
Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович
Дочь: Трошкова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович
Дочь: Сентякова (Трошкова) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович
Дочь: Трошкова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович
Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович
Дочь: Трошкова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович
Дочь: Трошкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович
Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович
Сын: Трошков Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович
Дочь: Трошкова Лукия Ивановна
Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович
Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович
Дочь: Трошкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович
Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович