Трошкова (Холмогорова) Евфросинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошкова (Холмогорова) Евфросинья Михайловна

Место рождения

Молчаны, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Холмогоров Михаил Никифорович

Мать: не указана

Молчаны, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.11.1847

Муж: Трошков Иван Миронович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Трошков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.02.1853

Дочь: Трошкова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1856

Дочь: Сентякова (Трошкова) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Трошкова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.07.1861

Сын: Трошков Антон Иванович

Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.05.1863

Дочь: Трошкова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1864

Дочь: Трошкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Трошков Василий Иванович

Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.06.1867

Сын: Трошков Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.12.1871

Дочь: Трошкова Лукия Ивановна

Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.08.1873

Сын: Трошков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.01.1875

Дочь: Трошкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.08.1877

Сын: Трошков Матвей Иванович

Отец ребёнка: Трошков Иван Миронович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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