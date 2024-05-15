Сентякова (Трошкова) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.01.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1856
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1876
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Трошкова (Сентякова) Василиса Гаврииловна
Отец ребёнка: Сентяков Гавриил Иванович
Новокварсинское, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно