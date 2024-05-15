Сентякова (Трошкова) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСентякова (Трошкова) Ксения Ивановна

Сентякова (Трошкова) Ксения Ивановна

Место рождения

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.01.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1856

Отец: Трошков Иван Миронович

Мать: Трошкова (Холмогорова) Евфросинья Михайловна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сентяков Гавриил Иванович

Бракосочетание
21.01.1876

Муж: не указан

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Трошкова (Сентякова) Василиса Гаврииловна

Отец ребёнка: Сентяков Гавриил Иванович

Новокварсинское, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.