Трошков Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения28.07.1861
Дата смерти28.03.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1861
Бракосочетание
31.01.1879
Рождение ребёнка
11.06.1881
Дочь: Богатырева (Трошкова) Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Трошкова (Кузнецова) Мелания Егоровна
Смерть
28.03.1883
Рождение ребёнка
07.11.1883
Дочь: Трошкова Федора Антоновна
Мать ребёнка: Трошкова (Кузнецова) Мелания Егоровна