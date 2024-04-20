Трошков Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрошков Антон Иванович

Трошков Антон Иванович

Место рождения

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

28.07.1861

Дата смерти

28.03.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1861

Отец: Трошков Иван Миронович

Мать: Трошкова (Холмогорова) Евфросинья Михайловна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1879

Жена: Трошкова (Кузнецова) Мелания Егоровна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.06.1881

Дочь: Богатырева (Трошкова) Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Трошкова (Кузнецова) Мелания Егоровна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
28.03.1883
Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.11.1883

Дочь: Трошкова Федора Антоновна

Мать ребёнка: Трошкова (Кузнецова) Мелания Егоровна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.