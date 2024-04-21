Трошков Прокопий Иванович
Место рождения
Дата рождения30.06.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1867
Бракосочетание
21.01.1885
Рождение ребёнка
05.10.1890
Дочь: Трошкова Пелагея Прокопьевна
Мать ребёнка: Трошкова (Михалева) Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
23.10.1893
Дочь: Трошков Параскева Прокопьевна
Мать ребёнка: Трошкова (Михалева) Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
17.01.1897
Дочь: Трошкова Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Трошкова (Михалева) Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1898
Мать ребёнка: Трошкова (Михалева) Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
07.07.1898
Дочь: Трошкова Ефимия Прокопьевна
Мать ребёнка: Трошкова (Михалева) Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
20.03.1903
Дочь: Трошкова Лидия Прокопьевна
Мать ребёнка: Трошкова (Михалева) Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
22.06.1904
Мать ребёнка: Трошкова (Михалева) Ольга Константиновна
Смерть
Неизвестно