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Трошков Прокопий Иванович

Место рождения

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

30.06.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1867

Отец: Трошков Иван Миронович

Мать: Трошкова (Холмогорова) Евфросинья Михайловна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
21.01.1885

Жена: Трошкова (Михалева) Ольга Константиновна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.10.1890

Дочь: Трошкова Пелагея Прокопьевна

Мать ребёнка: Трошкова (Михалева) Ольга Константиновна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.10.1893

Дочь: Трошков Параскева Прокопьевна

Мать ребёнка: Трошкова (Михалева) Ольга Константиновна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.01.1897

Дочь: Трошкова Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Трошкова (Михалева) Ольга Константиновна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Трошков Ефим Прокопьевич

Мать ребёнка: Трошкова (Михалева) Ольга Константиновна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.07.1898

Дочь: Трошкова Ефимия Прокопьевна

Мать ребёнка: Трошкова (Михалева) Ольга Константиновна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.03.1903

Дочь: Трошкова Лидия Прокопьевна

Мать ребёнка: Трошкова (Михалева) Ольга Константиновна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.06.1904

Сын: Трошков Петр Прокопьевич

Мать ребёнка: Трошкова (Михалева) Ольга Константиновна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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