Макаров Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Макар Васильев
Мать: Евдокия Иванова
Место жительства
1806
Бракосочетание
28.10.1814
Жена: Мария Никифорова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кузьма Иванов
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрена Иванова
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Макаров Флор Иванов
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Рождение ребёнка
16.10.1843
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Смерть
1856