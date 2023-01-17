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Макаров Иван Иванов

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Место рождения

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Макар Васильев

Мать: Евдокия Иванова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1806
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
28.10.1814

Жена: Мария Никифорова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кузьма Иванов

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрена Иванова

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Макаров Флор Иванов

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.10.1843

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1856
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