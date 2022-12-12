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Макаров Флор Иванов

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

До 1911

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Макаров Иван Иванов

Мать: Мария Никифорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
22.01.1854

Жена: Дарья Пантелеева

Рождение ребёнка
Около ?.07.1862

Сын: Макаров Илья Флоров

Мать ребёнка: Дарья Пантелеева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Наталья Флорова

Мать ребёнка: Дарья Пантелеева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.05.1864

Дочь: Феодосья Флорова

Мать ребёнка: Дарья Пантелеева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.01.1872

Сын: Макаров Афанасий Флоров

Мать ребёнка: Дарья Пантелеева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Отметка в МК "8/IX 49 Макаров"
Рождение ребёнка
16.07.1876

Сын: Макаров Илья Флоров

Мать ребёнка: Дарья Пантелеева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1911
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