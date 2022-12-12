Макаров Флор Иванов
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиДо 1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Макаров Иван Иванов
Мать: Мария Никифорова
Бракосочетание
22.01.1854
Жена: Дарья Пантелеева
Рождение ребёнка
Около ?.07.1862
Сын: Макаров Илья Флоров
Мать ребёнка: Дарья Пантелеева
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Наталья Флорова
Мать ребёнка: Дарья Пантелеева
Рождение ребёнка
21.05.1864
Дочь: Феодосья Флорова
Мать ребёнка: Дарья Пантелеева
Рождение ребёнка
15.01.1872
Мать ребёнка: Дарья Пантелеева
Отметка в МК "8/IX 49 Макаров"
Рождение ребёнка
16.07.1876
Сын: Макаров Илья Флоров
Мать ребёнка: Дарья Пантелеева
Смерть
До 1911