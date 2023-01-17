Прасковья Иванова
Место рождения
Дата рождения16.10.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1843
Отец: Макаров Иван Иванов
Мать: Мария Никифорова
Бракосочетание
20.10.1861
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Голубчиков Иван Николаев
Рождение ребёнка
18.12.1864
Отец ребёнка: Голубчиков Иван Николаев
Рождение ребёнка
24.03.1872
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Голубчиков Иван Николаев
Смерть
Неизвестно