Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Иванова

Прасковья Иванова

avatar

Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

16.10.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1843

Отец: Макаров Иван Иванов

Мать: Мария Никифорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
20.10.1861

Муж: Голубчиков Иван Николаев

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Голубчиков Иван Николаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.12.1864

Сын: Голубчиков Петр Иванов

Отец ребёнка: Голубчиков Иван Николаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.03.1872

Дочь: Матрена Иванова

Отец ребёнка: Голубчиков Иван Николаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close