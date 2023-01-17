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Макар Васильев

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Место рождения

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Василий Матвеев

Мать: Прасковья Кириллова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Василий Макаров

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Макаров Иван Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1806
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1827
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