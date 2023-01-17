Макар Васильев
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Василий Матвеев
Мать: Прасковья Кириллова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Василий Макаров
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Макаров Иван Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Место жительства
1806
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1827