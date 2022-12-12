Василий Макаров
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиДо 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Макар Васильев
Мать: Евдокия Иванова
Место жительства
1806
Рождение ребёнка
1820
Сын: Макаров Феоктист Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
09.04.1823
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Андреева
Смерть
До 1864