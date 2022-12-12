Василий Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Макаров

Василий Макаров

avatar

Место рождения

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

До 1864

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Макар Васильев

Мать: Евдокия Иванова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1806
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Макаров Феоктист Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.04.1823

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Андреева

Смерть
До 1864
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close