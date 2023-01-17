Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения

Ксения

avatar

Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

09.04.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1823

Отец: Василий Макаров

Мать: Евдокия Андреева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
21.01.1840

Муж: Василий Фадеев

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Кружкова Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Фадеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.10.1853

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Василий Фадеев

Рождение ребёнка
1858

Сын: Фаддеев Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Фадеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close