Ксения
Место рождения
Дата рождения09.04.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1823
Отец: Василий Макаров
Мать: Евдокия Андреева
Бракосочетание
21.01.1840
Муж: Василий Фадеев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Кружкова Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Фадеев
Рождение ребёнка
10.10.1853
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Василий Фадеев
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Василий Фадеев
Смерть
Неизвестно