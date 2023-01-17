Василий Матвеев
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Авдей Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Кириллова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Фома Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Кириллова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Макар Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Кириллова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Евдоким Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Кириллова
Смерть
1804