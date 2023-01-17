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Василий Матвеев

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Место рождения

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Авдей Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Кириллова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Фома Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Кириллова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Макар Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Кириллова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Евдоким Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Кириллова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
1804
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