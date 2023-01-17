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Евдоким Васильев

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Место рождения

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Василий Матвеев

Мать: Прасковья Кириллова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Семен Евдокимов

Мать ребёнка: Дарья Николаева

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Прасковья Евдокимова

Мать ребёнка: Дарья Николаева

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ксения Евдокимова

Мать ребёнка: Дарья Николаева

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Иван Евдокимов

Мать ребёнка: Дарья Николаева

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Нефед Евдокимов

Мать ребёнка: Дарья Николаева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1806
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Осип Евдокимов

Мать ребёнка: Дарья Николаева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1831
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