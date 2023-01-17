Евдоким Васильев
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Василий Матвеев
Мать: Прасковья Кириллова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Семен Евдокимов
Мать ребёнка: Дарья Николаева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Прасковья Евдокимова
Мать ребёнка: Дарья Николаева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ксения Евдокимова
Мать ребёнка: Дарья Николаева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Иван Евдокимов
Мать ребёнка: Дарья Николаева
Рождение ребёнка
1806
Сын: Нефед Евдокимов
Мать ребёнка: Дарья Николаева
Место жительства
1806
Рождение ребёнка
1810
Сын: Осип Евдокимов
Мать ребёнка: Дарья Николаева
Смерть
1831