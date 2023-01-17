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Иван Евдокимов

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Место рождения

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Евдоким Васильев

Мать: Дарья Николаева

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1806
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Дарья Савельева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
1818
В рекрутах
Рождение ребёнка
1818

Сын: Степан Иванов

Мать ребёнка: Дарья Савельева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Савельева

Смерть
Неизвестно
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