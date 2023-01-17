Иван Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Евдоким Васильев
Мать: Дарья Николаева
Место жительства
1806
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Дарья Савельева
Военная служба
1818
В рекрутах
Рождение ребёнка
1818
Сын: Степан Иванов
Мать ребёнка: Дарья Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Савельева
Смерть
Неизвестно