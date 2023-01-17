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Дарья Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

27.02.1823

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Семен Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Васильев

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Прасковья Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Васильев

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ксения Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Васильев

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Иван Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Васильев

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Нефед Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Васильев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Осип Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Васильев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
27.02.1823
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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