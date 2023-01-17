Дарья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти27.02.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Семен Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Прасковья Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ксения Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
1795
Сын: Иван Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
1806
Сын: Нефед Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Осип Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Васильев
Смерть
27.02.1823
Причина смерти: Естественная смерть/старость