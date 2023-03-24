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Nissinen Olli Pekanpoika

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1804

Дата смерти

01.03.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1804

Отец: Nissinen Pekka Antinpoika

Мать: Nissinen (Auvinen) Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Nissinen (Häkkinen) Kristiina Paavontytär

Рождение ребёнка
23.03.1828

Сын: Nissinen Pekka Ollinpoika

Мать ребёнка: Nissinen (Häkkinen) Kristiina Paavontytär

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.06.1831

Дочь: (Nissinen) Maria Ollintytär

Мать ребёнка: Nissinen (Häkkinen) Kristiina Paavontytär

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
После 1835 ст.

Жена: Nissinen Anna Matintytär

Рождение ребёнка
01.05.1836

Сын: Nissinen Matti Ollinpoika

Мать ребёнка: Nissinen Anna Matintytär

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
01.03.1866

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