Nissinen Olli Pekanpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1804
Дата смерти01.03.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1804
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1828
Сын: Nissinen Pekka Ollinpoika
Мать ребёнка: Nissinen (Häkkinen) Kristiina Paavontytär
Рождение ребёнка
05.06.1831
Дочь: (Nissinen) Maria Ollintytär
Мать ребёнка: Nissinen (Häkkinen) Kristiina Paavontytär
Бракосочетание
После 1835 ст.
Жена: Nissinen Anna Matintytär
Рождение ребёнка
01.05.1836
Сын: Nissinen Matti Ollinpoika
Мать ребёнка: Nissinen Anna Matintytär
Смерть
01.03.1866