Nissinen (Häkkinen) Kristiina Paavontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nissinen (Häkkinen) Kristiina Paavontytär

Место рождения

Kirkkolahti, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

01.02.1800

Дата смерти

14.02.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Nissinen Olli Pekanpoika

Рождение ребёнка
23.03.1828

Сын: Nissinen Pekka Ollinpoika

Отец ребёнка: Nissinen Olli Pekanpoika

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.06.1831

Дочь: (Nissinen) Maria Ollintytär

Отец ребёнка: Nissinen Olli Pekanpoika

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
14.02.1835
Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия

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