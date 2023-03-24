Nissinen (Häkkinen) Kristiina Paavontytär
Место рожденияKirkkolahti, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения01.02.1800
Дата смерти14.02.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1828
Сын: Nissinen Pekka Ollinpoika
Отец ребёнка: Nissinen Olli Pekanpoika
Рождение ребёнка
05.06.1831
Дочь: (Nissinen) Maria Ollintytär
Отец ребёнка: Nissinen Olli Pekanpoika
Смерть
14.02.1835