Nissinen (Auvinen) Maria
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1770
Дата смерти07.01.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Nissinen Antti Pekanpoika
Отец ребёнка: Nissinen Pekka Antinpoika
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Nissinen Pekka Pekanpoika
Отец ребёнка: Nissinen Pekka Antinpoika
Рождение ребёнка
08.01.1801
Сын: Nissinen Paavo Pekanpoika
Отец ребёнка: Nissinen Pekka Antinpoika
Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
09.03.1804
Отец ребёнка: Nissinen Pekka Antinpoika
Рождение ребёнка
02.02.1807
Сын: Nissinen Matti Pekanpoika
Отец ребёнка: Nissinen Pekka Antinpoika
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1838