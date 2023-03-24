Nissinen (Auvinen) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nissinen (Auvinen) Maria

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1770

Дата смерти

07.01.1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Nissinen Antti Pekanpoika

Отец ребёнка: Nissinen Pekka Antinpoika

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Nissinen Pekka Pekanpoika

Отец ребёнка: Nissinen Pekka Antinpoika

Рождение ребёнка
08.01.1801

Сын: Nissinen Paavo Pekanpoika

Отец ребёнка: Nissinen Pekka Antinpoika

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
09.03.1804

Сын: Nissinen Olli Pekanpoika

Отец ребёнка: Nissinen Pekka Antinpoika

Рождение ребёнка
02.02.1807

Сын: Nissinen Matti Pekanpoika

Отец ребёнка: Nissinen Pekka Antinpoika

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Nissinen Pekka Antinpoika

Смерть
07.01.1838
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