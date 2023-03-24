Nissinen Pekka Pekanpoika
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти07.09.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Nissinen Pekka Antinpoika
Мать: Nissinen Maria
Бракосочетание
18.10.1812
Жена: Greta Antintytär
Рождение ребёнка
03.03.1818
Дочь: Maria Pekantytär
Мать ребёнка: Greta Antintytär
Рождение ребёнка
14.11.1819
Сын: Nissinen Pekka Pekanpoika
Мать ребёнка: Greta Antintytär
Рождение ребёнка
16.01.1822
Сын: Nissinen Antti Pekanpoika
Мать ребёнка: Greta Antintytär
Смерть
07.09.1832