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Nissinen Pekka Pekanpoika

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

07.09.1832

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

1770 г.р.

Жена

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Nissinen Pekka Antinpoika

Мать: Nissinen Maria

Бракосочетание
18.10.1812

Жена: Greta Antintytär

Рождение ребёнка
03.03.1818

Дочь: Maria Pekantytär

Мать ребёнка: Greta Antintytär

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.11.1819

Сын: Nissinen Pekka Pekanpoika

Мать ребёнка: Greta Antintytär

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.01.1822

Сын: Nissinen Antti Pekanpoika

Мать ребёнка: Greta Antintytär

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
07.09.1832
Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
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