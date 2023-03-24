(Silvennoinen) Greta Antintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Silvennoinen) Greta Antintytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1791

Дата смерти

?.07.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1812

Муж: Nissinen Pekka Pekanpoika

Рождение ребёнка
03.03.1818

Дочь: Maria Pekantytär

Отец ребёнка: Nissinen Pekka Pekanpoika

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.11.1819

Сын: Nissinen Pekka Pekanpoika

Отец ребёнка: Nissinen Pekka Pekanpoika

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.01.1822

Сын: Nissinen Antti Pekanpoika

Отец ребёнка: Nissinen Pekka Pekanpoika

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
?.07.1831
Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия

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