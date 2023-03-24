(Silvennoinen) Greta Antintytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1791
Дата смерти?.07.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1812
Рождение ребёнка
03.03.1818
Дочь: Maria Pekantytär
Отец ребёнка: Nissinen Pekka Pekanpoika
Рождение ребёнка
14.11.1819
Сын: Nissinen Pekka Pekanpoika
Отец ребёнка: Nissinen Pekka Pekanpoika
Рождение ребёнка
16.01.1822
Сын: Nissinen Antti Pekanpoika
Отец ребёнка: Nissinen Pekka Pekanpoika
Смерть
?.07.1831