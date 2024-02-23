Бибикова (Протопопова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибикова (Протопопова) Надежда Петровна

Место рождения

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя

Дата рождения

1842

Дата смерти

После 1900

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Протопопов Пётр Сергеевич

Мать: Протопопова Софья Дмитриевна

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Бракосочетание
1858

Муж: Бибиков Дмитрий Павлович

Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Бибиков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Бибиков Дмитрий Павлович

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1860

Сын: Бибиков Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Бибиков Дмитрий Павлович

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бибиков Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Бибиков Дмитрий Павлович

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1867

Сын: Бибиков Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Бибиков Дмитрий Павлович

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Бибикова Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Бибиков Дмитрий Павлович

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Бибикова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Бибиков Дмитрий Павлович

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бибиков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Бибиков Дмитрий Павлович

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Бибикова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Бибиков Дмитрий Павлович

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Смерть
После 1900
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