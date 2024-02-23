Бибикова (Протопопова) Надежда Петровна
Место рожденияСело Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Дата рождения1842
Дата смертиПосле 1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Бракосочетание
1858
Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1859
Сын: Бибиков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Бибиков Дмитрий Павлович
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1860
Сын: Бибиков Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Бибиков Дмитрий Павлович
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Бибиков Дмитрий Павлович
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1867
Сын: Бибиков Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Бибиков Дмитрий Павлович
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Бибикова Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Бибиков Дмитрий Павлович
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Бибикова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Бибиков Дмитрий Павлович
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бибиков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Бибиков Дмитрий Павлович
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Бибикова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Бибиков Дмитрий Павлович
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Смерть
После 1900