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Бибиков Владимир Дмитриевич

Место рождения

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя

Дата рождения

1867

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Бибиков Дмитрий Павлович

Мать: Бибикова Надежда Петровна

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.05.1896

Сын: Бибиков Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Смерть
После 1918
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