Бибиков Владимир Дмитриевич
Место рожденияСело Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Дата рождения1867
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.05.1896
Сын: Бибиков Владимир Владимирович
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Смерть
После 1918