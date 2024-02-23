Протопопов Пётр Сергеевич
Место рожденияСело Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Дата рождения1784
Дата смерти1861
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Протопопова Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна
Дочь: Протопопова Анна Петровна
Мать ребёнка: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна
Сын: Протопопов Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна
Дочь: Протопопова Александра Петровна
Мать ребёнка: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна
Сын: Протопопов Евгений Петрович
Мать ребёнка: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна
Сын: Протопопов Николай Петрович
Мать ребёнка: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна
Сын: Протопопов Сергей Петрович
Мать ребёнка: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна
Дочь: Протопопова Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна
Дочь: Протопопова Эрминия Петровна
Мать ребёнка: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна
Дочь: Бибикова (Протопопова) Надежда Петровна
Мать ребёнка: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна