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Протопопов Пётр Сергеевич

Место рождения

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя

Дата рождения

1784

Дата смерти

1861

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Протопопов Сергей Иванович

Мать: Протопопова (Николева) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протопопова Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1827

Жена: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Протопопова Анна Петровна

Мать ребёнка: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.05.1830

Сын: Протопопов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
После 1830

Дочь: Протопопова Александра Петровна

Мать ребёнка: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.07.1831

Сын: Протопопов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.10.1834

Сын: Протопопов Николай Петрович

Мать ребёнка: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Протопопов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Протопопова Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
После 1840

Дочь: Протопопова Эрминия Петровна

Мать ребёнка: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Бибикова (Протопопова) Надежда Петровна

Мать ребёнка: Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна

Смерть
1861

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