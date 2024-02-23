Протопопов Николай Петрович
Место рожденияСело Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Дата рождения06.10.1834
Дата смертиДо 1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1834
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протопопов Илья Николаевич
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Смерть
До 1898