Протопопов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПротопопов Николай Петрович

Протопопов Николай Петрович

Место рождения

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя

Дата рождения

06.10.1834

Дата смерти

До 1898

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1834

Отец: Протопопов Пётр Сергеевич

Мать: Протопопова Софья Дмитриевна

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протопопов Илья Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протопопова Варвара Дмитриевна

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Смерть
До 1898
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close