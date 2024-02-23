Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1827
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Протопопова Анна Петровна
Отец ребёнка: Протопопов Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
18.05.1830
Сын: Протопопов Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Протопопов Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
После 1830
Дочь: Протопопова Александра Петровна
Отец ребёнка: Протопопов Пётр Сергеевич
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
17.07.1831
Сын: Протопопов Евгений Петрович
Отец ребёнка: Протопопов Пётр Сергеевич
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
06.10.1834
Сын: Протопопов Николай Петрович
Отец ребёнка: Протопопов Пётр Сергеевич
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1838
Сын: Протопопов Сергей Петрович
Отец ребёнка: Протопопов Пётр Сергеевич
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1840
Дочь: Протопопова Эрминия Петровна
Отец ребёнка: Протопопов Пётр Сергеевич
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Протопопова Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Протопопов Пётр Сергеевич
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Бибикова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Протопопов Пётр Сергеевич
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протопопова Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Протопопов Пётр Сергеевич
Смерть
После 1870
Село Бутырки , Епифановский Уезд , Тульская Губерния, Российская Империя