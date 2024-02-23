Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова (Кутузова) Софья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1827

Муж: Протопопов Пётр Сергеевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Протопопова Анна Петровна

Отец ребёнка: Протопопов Пётр Сергеевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.05.1830

Сын: Протопопов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Протопопов Пётр Сергеевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
После 1830

Дочь: Протопопова Александра Петровна

Отец ребёнка: Протопопов Пётр Сергеевич

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
17.07.1831

Сын: Протопопов Евгений Петрович

Отец ребёнка: Протопопов Пётр Сергеевич

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
06.10.1834

Сын: Протопопов Николай Петрович

Отец ребёнка: Протопопов Пётр Сергеевич

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1838

Сын: Протопопов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Протопопов Пётр Сергеевич

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1840

Дочь: Протопопова Эрминия Петровна

Отец ребёнка: Протопопов Пётр Сергеевич

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Протопопова Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Протопопов Пётр Сергеевич

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Бибикова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Протопопов Пётр Сергеевич

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протопопова Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Протопопов Пётр Сергеевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1870
Село Бутырки , Епифановский Уезд , Тульская Губерния, Российская Империя
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