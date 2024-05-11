Мусина-Пушкина (Пашкова) Ольга Александровна 15.08.1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мусина-Пушкина (Пашкова) Ольга Александровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.08.1835

Дата смерти

1828

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1828
город Версаль, Сена и Уаза, Третья Французская республика
Рождение
15.08.1835

Отец: Пашков Александр Васильевич

Мать: Пашкова (Киндякова) Елизавета Петровна

Москва, город федерального значения Москва
ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 203. — Оп. 745. — Д. 311. — Л. 273. Метрические книги церкви Св. Георгия в Георгиевском монастыре. Дата обращения: 9 февраля 2022. Архивировано 9 февраля 2022 года.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусин-Пушкин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Александр Иванович

Бракосочетание
29.10.1854

Муж: Мусин-Пушкин Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.753. с. 73. Метрические книги Пантелеимоновской церкви.
Рождение ребёнка
22.?.1856

Сын: Мусин-Пушкин Александр Александрович

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.11.1857

Сын: Мусин-Пушкин Иван Александрович

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Мусина-Пушкина Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
30.11.1862

Дочь: Мусина-Пушкина Софья Александровна

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
15.08.1872

Сын: Мусин-Пушкин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Александр Иванович

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