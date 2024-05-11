Мусина-Пушкина (Пашкова) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения15.08.1835
Дата смерти1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
1828
город Версаль, Сена и Уаза, Третья Французская республика
Рождение
15.08.1835
ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 203. — Оп. 745. — Д. 311. — Л. 273. Метрические книги церкви Св. Георгия в Георгиевском монастыре. Дата обращения: 9 февраля 2022. Архивировано 9 февраля 2022 года.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусин-Пушкин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Александр Иванович
Бракосочетание
29.10.1854
ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.753. с. 73. Метрические книги Пантелеимоновской церкви.
Рождение ребёнка
22.?.1856
Сын: Мусин-Пушкин Александр Александрович
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1857
Сын: Мусин-Пушкин Иван Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Мусина-Пушкина Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1862
Дочь: Мусина-Пушкина Софья Александровна
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1872
Сын: Мусин-Пушкин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Александр Иванович