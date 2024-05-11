Пашкова (Киндякова) Елизавета Петровна
Место рождения
Дата рождения01.04.1804
Дата смерти01.11.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашкова Александра Александровна
Отец ребёнка: Пашков Александр Васильевич
Бракосочетание
19.09.1828
Рождение ребёнка
03.10.1829
Дочь: Тимашева (Пашкова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Пашков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
02.04.1831
Сын: Пашков Василий Александрович
Отец ребёнка: Пашков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
28.12.1832
Сын: Пашков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Пашков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
15.08.1835
Дочь: Мусина-Пушкина (Пашкова) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Пашков Александр Васильевич
ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 203. — Оп. 745. — Д. 311. — Л. 273. Метрические книги церкви Св. Георгия в Георгиевском монастыре. Дата обращения: 9 февраля 2022. Архивировано 9 февраля 2022 года.
Смерть
01.11.1854
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург