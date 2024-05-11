Пашкова (Киндякова) Елизавета Петровна 01.04.1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пашкова (Киндякова) Елизавета Петровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.04.1804

Дата смерти

01.11.1854

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашкова Александра Александровна

Отец ребёнка: Пашков Александр Васильевич

Бракосочетание
19.09.1828

Муж: Пашков Александр Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.10.1829

Дочь: Тимашева (Пашкова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Пашков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
02.04.1831

Сын: Пашков Василий Александрович

Отец ребёнка: Пашков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
28.12.1832

Сын: Пашков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Пашков Александр Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.08.1835

Дочь: Мусина-Пушкина (Пашкова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Пашков Александр Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 203. — Оп. 745. — Д. 311. — Л. 273. Метрические книги церкви Св. Георгия в Георгиевском монастыре. Дата обращения: 9 февраля 2022. Архивировано 9 февраля 2022 года.
Смерть
01.11.1854
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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