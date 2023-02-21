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Протасова Анисья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Протасов Максим Трофимов

Отец ребёнка: Протасов Трофим Иванов

Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Беляева Надежда Трофимова

Отец ребёнка: Протасов Трофим Иванов

Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Родилась моя Пра2Бабушка Надежда Трофимова
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Протасова Елена Трофимова

Отец ребёнка: Протасов Трофим Иванов

Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Протасов Лев Трофимов

Отец ребёнка: Протасов Трофим Иванов

Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Протасов Василий Трофимов

Отец ребёнка: Протасов Трофим Иванов

Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протасов Трофим Иванов

Смерть
После 1850
Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Васильевском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год
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