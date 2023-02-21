Протасова Анисья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Протасов Трофим Иванов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Беляева Надежда Трофимова
Отец ребёнка: Протасов Трофим Иванов
Родилась моя Пра2Бабушка Надежда Трофимова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Протасова Елена Трофимова
Отец ребёнка: Протасов Трофим Иванов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Протасов Трофим Иванов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Протасов Василий Трофимов
Отец ребёнка: Протасов Трофим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Васильевском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год