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Протасов Максим Трофимов

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Место рождения

Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1802 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
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Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Протасов Трофим Иванов

Мать: Протасова Анисья Андреева

Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1850
Сообщение о свадьбе (оглашение)
25.01.1853 ст.

Жена: не указана

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Был поручителем на свадьбе родной сестры Беляевой(Протасовой) Надежды Трофимовой моей Пра2бабушки. Максиму на то время было 27 лет, сестре невесте 20лет "Поручителями при бракосочетании были: со стор... Показать все
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