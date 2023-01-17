Протасов Максим Трофимов
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Протасов Трофим Иванов
Смерть
После 1850
Сообщение о свадьбе (оглашение)
25.01.1853 ст.
Жена: не указана
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Был поручителем на свадьбе родной сестры Беляевой(Протасовой) Надежды Трофимовой моей Пра2бабушки. Максиму на то время было 27 лет, сестре невесте 20лет "Поручителями при бракосочетании были: со стор... Показать все