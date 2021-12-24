Протасов Трофим Иванов
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Протасов Иван Юдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Протасова Анисья Андреева
Рождение ребёнка
1833
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Протасова Анисья Андреева
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Протасова Елена Трофимова
Мать ребёнка: Протасова Анисья Андреева
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Протасова Анисья Андреева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Протасов Василий Трофимов
Мать ребёнка: Протасова Анисья Андреева
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Васильевском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год