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Протасов Трофим Иванов

Место рождения

Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Протасов Иван Юдин

Мать: не указана

Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протасова Анисья Андреева

Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Протасов Максим Трофимов

Мать ребёнка: Протасова Анисья Андреева

Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Протасова Анисья Андреева

Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Протасова Елена Трофимова

Мать ребёнка: Протасова Анисья Андреева

Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Протасов Лев Трофимов

Мать ребёнка: Протасова Анисья Андреева

Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Протасов Василий Трофимов

Мать ребёнка: Протасова Анисья Андреева

Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1850
Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Васильевском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год

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