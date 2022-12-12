Беляева (Протасова) Надежда Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Протасова) Надежда Трофимова

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Место рождения

Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

21.12.1911

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Протасов Трофим Иванов

Мать: Протасова Анисья Андреева

Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Родилась моя Пра2Бабушка Надежда Трофимова
Бракосочетание
25.01.1853 ст.

Муж: Беляев Иаков Терентев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
25 января 1853 года сын умершего казённого крестьянина дер. Берсенева Терентия Беляева, Яков Терентиев Беляев, 27-ми лет, православного вероисповедания, венчался с дочерью казённого крестьянина дер. И... Показать все
Бракосочетание
25.01.1853 ст.

Муж: не указан

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Поручителями при бракосочетании были: со стороны жениха казённые крестьяне дер. Берсенева Григорий и Никандр Беляевы, со стороны невесты казённые крестьяне деревень Ивернева Максим Протасов и Берсенев... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1854 ст.

Дочь: Беляева Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Беляев Иаков Терентев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Беляев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Беляев Иаков Терентев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Беляев Николай Яковлевич мой прадед по маминой отцовской линии. Согласно данным X ревизии (1858 г.) населения дер. Берсенева Пожаровского сельского общества Усть-Алексеевской волости Великоустюгского ... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1858 ст.

Сын: Беляев Василий Яковлев

Отец ребёнка: Беляев Иаков Терентев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Трудова Олимпиада Яковлева

Отец ребёнка: Беляев Иаков Терентев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Олимпиада была восприемницей при крещении племянницы Анны Николаевой 1 июля 1880 года ,где записано «сестра его крестьянская девица Олимпиада Яковлева Беляева». Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д... Показать все
Рождение ребёнка
18.07.1863 ст.

Дочь: Беляева Мария Яковлева

Отец ребёнка: Беляев Иаков Терентев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1865 ст.

Дочь: Беляева Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Беляев Иаков Терентев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1868 ст.

Дочь: Беляева Мария Яковлева

Отец ребёнка: Беляев Иаков Терентев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1874 ст.

Дочь: Беляева Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Беляев Иаков Терентев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1877 ст.

Дочь: Беляева Хиония Яковлева

Отец ребёнка: Беляев Иаков Терентев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
21.12.1911
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Надежда Трофимова, умерла 21 декабря 1911 года в возрасте 82-х лет «от старости», похоронена 23 декабря 1911 года на приходском кладбище. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7821. Л. 368 об.-369;... Показать все
Рождение ребёнка
17.05.1971 ст.

Дочь: Беляева Александра Яковлева

Отец ребёнка: Беляев Иаков Терентев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
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