Беляева (Протасова) Надежда Трофимова
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти21.12.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1833
Отец: Протасов Трофим Иванов
Родилась моя Пра2Бабушка Надежда Трофимова
Бракосочетание
25.01.1853 ст.
25 января 1853 года сын умершего казённого крестьянина дер. Берсенева Терентия Беляева, Яков Терентиев Беляев, 27-ми лет, православного вероисповедания, венчался с дочерью казённого крестьянина дер. И... Показать все
Бракосочетание
25.01.1853 ст.
Муж: не указан
Поручителями при бракосочетании были: со стороны жениха казённые крестьяне дер. Берсенева Григорий и Никандр Беляевы, со стороны невесты казённые крестьяне деревень Ивернева Максим Протасов и Берсенев... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1854 ст.
Дочь: Беляева Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Беляев Иаков Терентев
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Беляев Иаков Терентев
Беляев Николай Яковлевич мой прадед по маминой отцовской линии. Согласно данным X ревизии (1858 г.) населения дер. Берсенева Пожаровского сельского общества Усть-Алексеевской волости Великоустюгского ... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1858 ст.
Отец ребёнка: Беляев Иаков Терентев
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Трудова Олимпиада Яковлева
Отец ребёнка: Беляев Иаков Терентев
Олимпиада была восприемницей при крещении племянницы Анны Николаевой 1 июля 1880 года ,где записано «сестра его крестьянская девица Олимпиада Яковлева Беляева». Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д... Показать все
Рождение ребёнка
18.07.1863 ст.
Дочь: Беляева Мария Яковлева
Отец ребёнка: Беляев Иаков Терентев
Рождение ребёнка
16.03.1865 ст.
Дочь: Беляева Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Беляев Иаков Терентев
Рождение ребёнка
27.07.1868 ст.
Дочь: Беляева Мария Яковлева
Отец ребёнка: Беляев Иаков Терентев
Рождение ребёнка
12.02.1874 ст.
Дочь: Беляева Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Беляев Иаков Терентев
Рождение ребёнка
06.04.1877 ст.
Дочь: Беляева Хиония Яковлева
Отец ребёнка: Беляев Иаков Терентев
Смерть
21.12.1911
Надежда Трофимова, умерла 21 декабря 1911 года в возрасте 82-х лет «от старости», похоронена 23 декабря 1911 года на приходском кладбище. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7821. Л. 368 об.-369;... Показать все
Рождение ребёнка
17.05.1971 ст.
Дочь: Беляева Александра Яковлева
Отец ребёнка: Беляев Иаков Терентев