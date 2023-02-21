Пожитков Кирилл Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожитков Кирилл Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожитков Иван Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1908 ст.

Сын: Пожитков Федор Кириллович

Мать ребёнка: Пожиткова Мария Семеновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.06.1915 ст.

Сын: Пожитков Павел Кириллович

Мать ребёнка: Пожиткова Мария Семеновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожиткова Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно
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