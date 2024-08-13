Пожиткова (---) Анастасия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения13.12.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1864 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/36
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
02.11.1881 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/90
Рождение ребёнка
28.09.1884 ст.
Отец ребёнка: Пожитков Иван1 Михайлович
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/134
Рождение ребёнка
27.03.1887 ст.
Отец ребёнка: Пожитков Иван1 Михайлович
https://ya.ru/archive/catalog/57ab929a-9951-4418-8aa5-bf9495d97ab0/107
Рождение ребёнка
07.09.1890 ст.
Дочь: Горбатова София Ивановна
Отец ребёнка: Пожитков Иван1 Михайлович
мать указана как Михайловна https://ya.ru/archive/catalog/cc6c36c7-1bd6-4b4d-9cf1-9a6afac0c105/144
Рождение ребёнка
23.08.1897 ст.
Дочь: Кручинина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Пожитков Иван1 Михайлович
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/140
Рождение ребёнка
01.03.1901 ст.
Сын: Пожитков Герасим Иванович
Отец ребёнка: Пожитков Иван1 Михайлович
https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/111
Рождение ребёнка
22.02.1904 ст.
Дочь: Пожиткова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Пожитков Иван1 Михайлович
https://ya.ru/archive/catalog/35a1178d-50ef-4a06-bbb8-c0dea53e3e0a/77
Смерть
Неизвестно