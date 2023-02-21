Пожиткова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1908 ст.
Сын: Пожитков Федор Кириллович
Отец ребёнка: Пожитков Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1915 ст.
Сын: Пожитков Павел Кириллович
Отец ребёнка: Пожитков Кирилл Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно