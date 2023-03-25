Фролов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Фролов Николай
Рождение ребёнка
31.01.1925
Дочь: Александрова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Фролова Александра Павловна
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1965
Питкяранта, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия