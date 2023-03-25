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Фролов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Фролов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1925

Дочь: Александрова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Александра Павловна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1965
Питкяранта, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
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