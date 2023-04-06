Фролова Александра Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1925
Дочь: Александрова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Николаевич
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1950
Питкяранта, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия