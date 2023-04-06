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Фролова Александра Павловна

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Место рождения

Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Павел

Мать: не указана

Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.01.1925

Дочь: Александрова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Николаевич

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1950
Питкяранта, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
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