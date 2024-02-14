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Меняев Аббяс

Место рождения

д.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аббясев Худайкун

Мать ребёнка: Меняева (Абдрашитова) Минявир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аббясев Сайфульмулюк

Мать ребёнка: Меняева (Абдрашитова) Минявир

Рождение ребёнка
1759

Сын: Аббясев Шамсетдин

Мать ребёнка: Меняева (Абдрашитова) Минявир

Рождение ребёнка
1771

Сын: Аббясев Абдулнасыр

Мать ребёнка: Меняева (Абдрашитова) Минявир

Рождение ребёнка
1773

Сын: Аббясев Абдулсаттар

Мать ребёнка: Меняева (Абдрашитова) Минявир

Рождение ребёнка
1783

Сын: Манаев Бикташ Аббясев

Мать ребёнка: Меняева (Абдрашитова) Минявир

Смерть
Неизвестно

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