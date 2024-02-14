Меняев Аббяс
Место рожденияд.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аббясев Худайкун
Мать ребёнка: Меняева (Абдрашитова) Минявир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аббясев Сайфульмулюк
Мать ребёнка: Меняева (Абдрашитова) Минявир
Рождение ребёнка
1759
Сын: Аббясев Шамсетдин
Мать ребёнка: Меняева (Абдрашитова) Минявир
Рождение ребёнка
1771
Сын: Аббясев Абдулнасыр
Мать ребёнка: Меняева (Абдрашитова) Минявир
Рождение ребёнка
1773
Сын: Аббясев Абдулсаттар
Мать ребёнка: Меняева (Абдрашитова) Минявир
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Меняева (Абдрашитова) Минявир
Смерть
Неизвестно