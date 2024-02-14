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Аббясев Абдулсаттар

Место рождения

д.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ

Дата рождения

1773

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Меняев Аббяс

Мать: Меняева (Абдрашитова) Минявир

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аббясева (Ильустанова) Гулюстан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аббясева Мухибзенал

Рождение ребёнка
1832

Сын: Абдулсаттаров Абдулкарим

Мать ребёнка: Аббясева (Ильустанова) Гулюстан

Рождение ребёнка
1847

Сын: Абдулсаттаров Абдулгазиз

Мать ребёнка: Аббясева (Ильустанова) Гулюстан

Смерть
1848

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