Аббясев Абдулсаттар
Место рожденияд.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ
Дата рождения1773
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Меняев Аббяс
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аббясева Мухибзенал
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Аббясева (Ильустанова) Гулюстан
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Аббясева (Ильустанова) Гулюстан
Смерть
1848