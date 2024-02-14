Аббясев Шамсетдин
Место рожденияд.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ
Дата рождения1759
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Меняев Аббяс
д.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Манаев Тазитдин Шамсетдинов
Мать ребёнка: (Аббясева) Шарбинас
д.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Манаев Тазитдин Шамсетдинов
Мать ребёнка: Аббясева Шарбинас
Буриказганово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Аббясева Шарбинас
Буриказганово, Башкортостан, Россия
Смерть
1836
Буриказганово, Башкортостан, Россия