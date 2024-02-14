Аббясев Шамсетдин 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аббясев Шамсетдин

Место рождения

д.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ

Дата рождения

1759

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Меняев Аббяс

Мать: Меняева (Абдрашитова) Минявир

д.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ
Рождение ребёнка
1784

Сын: Манаев Тазитдин Шамсетдинов

Мать ребёнка: (Аббясева) Шарбинас

д.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ
Рождение ребёнка
1784

Сын: Манаев Тазитдин Шамсетдинов

Мать ребёнка: Аббясева Шарбинас

Буриказганово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1801

Сын: Шамсетдинов Хуснутдин

Мать ребёнка: Аббясева Шарбинас

Буриказганово, Башкортостан, Россия
Смерть
1836
Буриказганово, Башкортостан, Россия

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