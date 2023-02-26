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Коренной Григорий Филиппов

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Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.09.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1858

Отец: Коренной Филипп Никитин

Мать: Коренная Матрона Петрова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1882

Жена: Матрона (Гаврилова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.12.1883

Сын: Коренной Даниил Григорьев

Мать ребёнка: Матрона (Гаврилова)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1885

Сын: Коренной Захарий Григорьев

Мать ребёнка: Матрона (Гаврилова)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1888

Дочь: Агрипина Григорьева

Мать ребёнка: Матрона (Гаврилова)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1891

Сын: Александр Григорьев

Мать ребёнка: Матрона (Гаврилова)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1893

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Матрона (Гаврилова)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1896

Сын: Иоанн Григорьев

Мать ребёнка: Матрона (Гаврилова)

Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1897

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Матрона (Гаврилова)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1901

Сын: Георгий Григорьев

Мать ребёнка: Матрона (Гаврилова)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1903

Дочь: Анастасия Григорьева

Мать ребёнка: Матрона (Гаврилова)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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