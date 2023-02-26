Коренной Григорий Филиппов
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.09.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
29.09.1858
Отец: Коренной Филипп Никитин
Мать: Коренная Матрона Петрова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1882
Жена: Матрона (Гаврилова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.12.1883
Сын: Коренной Даниил Григорьев
Мать ребёнка: Матрона (Гаврилова)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1885
Сын: Коренной Захарий Григорьев
Мать ребёнка: Матрона (Гаврилова)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1888
Дочь: Агрипина Григорьева
Мать ребёнка: Матрона (Гаврилова)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1891
Сын: Александр Григорьев
Мать ребёнка: Матрона (Гаврилова)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1893
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Матрона (Гаврилова)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1896
Сын: Иоанн Григорьев
Мать ребёнка: Матрона (Гаврилова)
Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1897
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Матрона (Гаврилова)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1901
Сын: Георгий Григорьев
Мать ребёнка: Матрона (Гаврилова)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1903
Дочь: Анастасия Григорьева
Мать ребёнка: Матрона (Гаврилова)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно