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Коренной Захарий Григорьев

Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.09.1885

Дата смерти

20.09.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1885

Отец: Коренной Григорий Филиппов

Мать: Матрона (Гаврилова)

Бракосочетание
28.01.1908

Жена: Анна (Алексеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1911

Сын: Пётр Захариев

Мать ребёнка: Анна (Алексеева)

Рождение ребёнка
21.09.1912

Сын: Иоанн Захариев

Мать ребёнка: Анна (Алексеева)

Рождение ребёнка
20.12.1913

Дочь: Евгения Захариева

Мать ребёнка: Анна (Алексеева)

Смерть
20.09.1914
Причина смерти: от воспаления лёгких
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Наталия Захариева

Мать ребёнка: Анна (Алексеева)

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