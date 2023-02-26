Коренной Захарий Григорьев
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.09.1885
Дата смерти20.09.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1885
Отец: Коренной Григорий Филиппов
Мать: Матрона (Гаврилова)
Бракосочетание
28.01.1908
Жена: Анна (Алексеева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1911
Сын: Пётр Захариев
Мать ребёнка: Анна (Алексеева)
Рождение ребёнка
21.09.1912
Сын: Иоанн Захариев
Мать ребёнка: Анна (Алексеева)
Рождение ребёнка
20.12.1913
Дочь: Евгения Захариева
Мать ребёнка: Анна (Алексеева)
Смерть
20.09.1914
Причина смерти: от воспаления лёгких
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Наталия Захариева
Мать ребёнка: Анна (Алексеева)