Иоанн Захариев
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.09.1912
Дата смерти29.01.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1912
Отец: Коренной Захарий Григорьев
Мать: Анна (Алексеева)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.01.1913
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище