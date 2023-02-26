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Иоанн Захариев

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Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.09.1912

Дата смерти

29.01.1913

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1912

Отец: Коренной Захарий Григорьев

Мать: Анна (Алексеева)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.01.1913
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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