Александр Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Григорьев

Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.07.1891

Дата смерти

01.05.1892

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1891

Отец: Коренной Григорий Филиппов

Мать: Матрона (Гаврилова)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.05.1892
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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