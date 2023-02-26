Александр Григорьев
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.07.1891
Дата смерти01.05.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1891
Отец: Коренной Григорий Филиппов
Мать: Матрона (Гаврилова)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.05.1892
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.