Чистяков Алексей Гермогенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Алексей Гермогенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1951

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1951

Отец: Чистяков Гермоген Иванович

Мать: Чистякова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
08.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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