Чистяков Гермоген Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1913
Дата смерти27.06.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чистякова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
09.01.1951
Сын: Чистяков Алексей Гермогенович
Мать ребёнка: Чистякова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1955