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Чистяков Гермоген Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1913

Дата смерти

27.06.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистякова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
09.01.1951

Сын: Чистяков Алексей Гермогенович

Мать ребёнка: Чистякова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Надежда Николаевна

Смерть
27.06.1955
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