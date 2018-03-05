Чистякова (Савина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Савина) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1921

Дата смерти

05.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1921

Отец: Савин Николай Михайлович

Мать: Савина Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
12.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чистяков Гермоген Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1951

Сын: Чистяков Алексей Гермогенович

Отец ребёнка: Чистяков Гермоген Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Гермоген Иванович

Смерть
05.03.2018
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