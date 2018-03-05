Чистякова (Савина) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1921
Дата смерти05.03.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1921
Рождение ребёнка
12.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чистяков Гермоген Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1951
Сын: Чистяков Алексей Гермогенович
Отец ребёнка: Чистяков Гермоген Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.2018