Савин Николай Михайлович
Место рожденияг. Можайск
Дата рождения23.04.1891
Дата смерти18.01.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1891
г. Можайск
Рождение ребёнка
08.02.1918
Дочь: Виноградова Глафира Николаевна
Мать ребёнка: Савина Мария Петровна
г. Можайск
Рождение ребёнка
03.04.1919
Мать ребёнка: Савина Мария Петровна
г. Можайск
Рождение ребёнка
02.08.1921
Дочь: Чистякова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Савина Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савина Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1976
г. Москва