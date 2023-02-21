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Савин Николай Михайлович

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Место рождения

г. Можайск

Дата рождения

23.04.1891

Дата смерти

18.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1891

Отец: Савин Михаил Михайлович

Мать: Савина Елизавета Сергеевна

г. Можайск
Рождение ребёнка
08.02.1918

Дочь: Виноградова Глафира Николаевна

Мать ребёнка: Савина Мария Петровна

г. Можайск
Рождение ребёнка
03.04.1919

Сын: Савин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Савина Мария Петровна

г. Можайск
Рождение ребёнка
02.08.1921

Дочь: Чистякова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Савина Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башилова Раиса Николаевна

Смерть
18.01.1976
г. Москва
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